Facebook一向都是全球最大型的社交平台之一，不過一直因為審查言論和無故封鎖帳號而為人詬病，有人因此棄用Facebook轉用MeWe。近日香港亦越來越多人開始使用MeWe，究竟MeWe可否取替Facebook？兩者又有甚麼分別？下面將會逐一解釋。

近月Facebook因為禁止美國總統大選候選人特朗普的消息傳播，和對用戶的言論進行審查，令更多特朗普支持者或保守派反感，因而轉向使用MeWe較自由的平台。

（MeWe網站截圖）

到底MeWe係乜？

MeWe在2012年成立，是一間與Facebook類近的社交媒體。網站創辦人兼行政總裁Mark Weinstein表示，MeWe強調無廣告、不過濾內容和不洩露用戶資料予第三方的網站，網站的營運資金全靠高淨值客戶投資和用戶付費訂閱，因此不存在政治上的偏頗。

👇👇點圖即睇10個MeWe與Facebook功能特點比較👇👇

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【記者用後感】

《香港01》科技玩物記者試用一日後立即愛上MeWe！首先，MeWe整體的介面設計對用家非常友善，不論是主頁、瀏覽介面或聊天室都做得非常流暢。各種分類、收費項目都很細緻清晰，即是新手都很容易上手。

另外MeWe設有訂閱制度，想享受100GB雲端儲存、無限下載貼圖、免費視像通話等功能就要付費成為Premiere會員，首次使用更可免費試用30日。與大部分功能都是免費的Facebook相比，MeWe的付費制度就可能顯得不吸引。但整體來說，MeWe大部分的功能和介面都與Facebook極相似，用家轉用新平台的難度不高，所以假以時日MeWe取代Facebook的機會非常大！

要留意，iOS版、Android版和網頁版的MeWe功能上會有些差別。例如 iOS版暫時未有置頂訊息／帖子的功能，聊天室中亦未可以引用訊息回覆，但Android版和網頁版都可以已經可以使用 。

【附入群組連結】

有熱心網民整合各大群組連結，記者選取5個有趣的群組，新手用MeWe可以點繫下面連結直接加入不同群組！

1.有廣東歌就唔會有世界末日：https://mewe.com/join/cantopop

2.咖啡迷：https://mewe.com/join/coffeehk

3.香港人的高達重裝重奏交易及討論區：https://mewe.com/join/mobilesuitensemblehk

4.小心駕駛(討論別人駕駛態度)：https://mewe.com/join/driving.habits.hk

5.香港人搵工：https://www.mewe.com/p/cdb

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美國總統大選結果爭議未有定案，不少人批評社交媒體審查篩選言論，影響到選舉結果，特朗普支持者就呼籲以Rumble取代YouTube。香港也有不少時事KOL因YouTube經常「黃標」，而考慮轉用Rumble。一時間，Rumble成為搜尋熱門關鍵字，究竟這個新一代短片平台有乜嘢睇？

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