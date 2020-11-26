Canon EOS M50 Mark II上手評測，最佳Vlog無反相機？YouTuber／VTuber值得購買？最新Canon推出無反相機M50 Mark II，比上代大幅進化拍片功能，而且設定及操作上都非常方便YouTuber／VTuber。那究竟有什麼吸引之處？記者實機上手試玩評測，盤點數個值得入手的原因。

近年相機非常著重拍片功能，尤其經常需要直播、自拍的YouTuber／VTuber更會注意，無論在功能或操作上都非常合適他們。今次Canon EOS M50 Mark II更可以說是為了「Vlog」而生的無反相機，無講拍片、自拍、直播等功能都大幅進化。最緊要售價亦都相當抵玩，以下就盤點多個值得入的原因及新功能好讓各位參考。

入門級無反加入3吋側揭式觸控螢幕，而且更對應觸控對焦功能，對於拍片愛好者十分方便。（林勇攝）

👇👇即睇Canon EOS M50 Mark II機身特點，以及4個值得入手的原因👇👇

+ 20 + 20 + 20

👇👇即睇Canon EOS M50 Mark II試相👇👇

同場加映：【Sony ZV-1實測】Sony在相機的範疇上不斷推陳出新，繼超人氣輕便相機RX100系列之後，最近推出全新輕便相機系列「ZV－1」，以RX100的血脈變奏出來的全新機，而它更是「拍片」而生的相機，在拍攝影片功能上大幅加強，不單影片、收音質素更高，更方便用家自拍的操作，相信喜歡自拍的Youtuber或Blogger都非常合適。

👇👇Sony ZV-1機身細節（點下圖放大解說）👇👇

+ 4 + 4 + 4

詳細Sony ZV-1評測報告，睇全文👉Sony ZV-1實測：拍片最強！3單元收音、強化自拍操作、售價有驚喜

同場加映：Sony A7C 上手試玩！Sony超輕便機身配上高性價比的效能，實機試玩感覺又如何？只有509g的機身配上與A7 III同級，甚至更強的機能，單看規格似乎頗吸引。不過上手試拍感覺如何？

究竟Sony A7C除了細及輕外，新機有什麼賣點？與同級的A7 III性能及售價比較邊台抵玩？即睇下圖文解說👇👇👇👇