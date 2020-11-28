【消委會暖風機電暖爐選購貼士】天文台預料本周日至下周一本港氣溫將驟降至17度，步入冬季天氣轉冷，好多人也需要為家居添置暖風機或電暖爐。如果你很久甚至從未購買保暖家電，以下6個綜合消委會意見的選購貼士不妨參考，或幫到你了解自己或家居需要邊款暖風機型號，注意各種機型規格的特點應對不同環境。同場還包括消委會建議的安全使用方法指導。

👇👇👇暖風機／電暖爐選購前必須做功課！點圖放大睇6條必睇Q&A了解屋企細要買幾多火先夠！還有擺浴室應該買邊種！👇👇👇

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相信看完上面的問答環節，都了解到在300呎蝸居取暖，假設客廳有100呎，買大約1000至1500W暖風機已足夠有餘，而1000W的小型暖風機市面上已有大量選擇，睡前把它移至寢室使用也方便。

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同場加映：消委會10款高評分暖風機推介

如果讀完上面購買貼士，還是未有頭緒，一於回顧消委會早前評測15部1500至2500W暖風機當中10款整體表現出類拔萃的型號，參考各點評分析，明白何謂一部優良而啱用的暖風機。即睇：

👇👇👇消委會嚴選10款評測高分暖風機！點圖放大睇各款型號火數功能資訊及評分細項！👇👇👇

以上只展示了其中2部！想了解全10款，請瀏覽完整全文：天文台料周一低見17度 消委會10款高評分暖風機推介 附選購指南