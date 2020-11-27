DXOMARK 在市面上找到 14 款Smart Speaker無線喇叭（音箱），在三個音頻實驗室和模擬真實使用埸景中，進行客觀測試，以及感知測試。在音色﹑力度﹑空間感﹑音量和音損，5個項目中為無線喇叭評分。沒想 Apple HomePod 排名在中價款式當中，只有這個位置。

DXOMARK 在音頻實驗室測試喇叭（DXOMARK圖片）

模擬真實使用埸景，進行客觀測試，以及感知測試（DXOMARK圖片）

今次DXOMARK指今次測試只在音色上作比較，而智能操作等功能並沒有計算在評分之內。

👇👇7 款無線喇叭評分（售價在200歐元以下）👇👇

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👇👇7 款無線喇叭評分（售價在200～499歐元以下）👇👇

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資料來源：DXOMARK

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