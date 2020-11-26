【#全日本失敗写真協会 Twitter 爆紅】雖然現在智能手機的拍攝功能強大，但人類的攝影水平並未有因此提高，相信大家日常都有不少影到「鬆、郁、朦」的 Fail 拍攝出品。 日本就有人將拍攝失敗的相片上傳到 Twitter，結果一呼百應，一夜之間令「#全日本失敗写真協会」Hash Tag 爆紅。

寵物、動物 Fail 照最多最爆笑

由於動物難以控制、又經常四處走動，故在失敗照片當中，有極大部份是由於主人們在錯誤的時機拍攝而出現的趣怪模樣，甚至因為各式設定失誤而導致有「異形」出沒👇👇👇點擊圖片放大看👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

煙花、風景出事率高 曝光失誤致「世界末日」

除了影動物，夜間拍攝算是新手黑洞，尤其不少用戶都想拍攝的煙花場景，單靠手機的自動設定很多時會出現過度曝光或曝光時間過長的情況，結果就是一堆效果與預期大不相同的失敗相片👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

還有更多因為功能錯誤、或在錯時機按快門而出現的搞笑相片👇👇👇

同場加映：手機拍攝出「寫真感」女友的 8 個要點

不想要加入「失敗寫真協會」？首先跟攝影師學學拍攝人像照片的幾個秘訣啦👇👇👇

按此繼續閱讀：攝影達人教你8個手機人像拍攝技巧 戀人閨密Staycation打卡必學