Amazon Black Friday 2020優惠精選｜美國Black Friday正式由今日開始，有不少超抵買的產品，而且又有不少可直送香港，以及額外「-15美金」的優惠，不少產品平過香港很多。立刻為大家盤點50+以上的超抵買產品。

Amazon就在今日起舉行BlackFriday優惠，美國Amazon更有不少免運費直送香港（埋單49.9美金以上），而且最近更推寄港另減「-15美金」的優惠碼，實在非常抵買。今次《香港01》記者就精選50款以上值得入手的手機、電子產品以及家電等，不要錯過今次優惠。另外大家要注意部份產品需要集運才可以寄港。

直送香港的產品埋單時，只需要輸入「HK15」的優惠碼，就可以額外再減近100蚊優惠。（電腦截圖利

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同場加映：新手首先要了解如何用集運將貨品由外國合併寄送到香港，以下以集運平台Buyandship為例，講解集運送到香港的流程，基本上大部分集運商的做法都是大同小異。

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同場加映：Black Friday 2020｜新手必學Amazon 5個慳錢技巧 兩大價格追蹤網

正所謂「慳得一蚊得一蚊」，趁Black Friday掃貨無非都是希望用最抵價錢，買到自己的「心頭好」，所以一定要掌握網購慳錢技巧，更要善用格價網站，下文就教各位新手Amazon購物5個要注意小貼士，以及Black Friday慳錢技巧。

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