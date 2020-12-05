【2020 年平價手機推介】雖然間間手機廠一年總有 2至3 部旗艦機種會推出市場，但根據市場調查機構預測，未來幾年一般用家卻未必會向這些貴價貨色下手，反而以＄3000 港幣或以下的機種最為吃香。

市場調查：7 成人揀手機預算 ＄3000 或以下

最近市場調查機構 IDC 就以 2019 年至 2020 年中的手機銷售數據預測，未來幾年的手機市場將會以平價主導，而＄400 美元、亦即約＄3000 港幣或以下價位的手機將會佔手機市場總和近 70％ 以上，反而最多功能、最貴價的機種只會佔得 10％ 左右。

IDC 預計，未來幾年＄400 美元以下的機種將會穩佔市場近 70％（圖 IDC）

其實不需要市場調查，手機界本身亦有一定共識；過往幾年，由於手機處理器技術發展成熟、高階手機規格又面臨瓶頸，中低價位的手機早已經可以應付用家絕大部份的日常所需，故較平價的手機被大眾追捧已成常態。

但問題就來了：究竟2020 年有哪些手機符合這個價格條件、規格又足夠實用？

平價 5G 手機多採用 Qualcomm 7 系處理器

既然 2020 年是 5G 起步年，當然就不得不提今年的平價 5G 手機型號，較上一代 4G 初登場時不同，在 5G 連線正式推出之時，＄3000 價位的平價 5G 機就已經排著隊登場，選擇頗多，亦有著不少實用賣點。

而值得留意的，是這個價位的 5G 平價手機，絕大多數都是採用 Qualcomm Snapdragon 765G 或是 750G 兩枚處理器（其他還有極少數採用 MediaTek「天璣」系列出品，但以下的推介就暫且不提）。

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不要 5G 平＄1000、4G 機種超多大電機種選擇

既然 5G 手機都可以做到＄2000 價位，那技術成熟、且競爭激烈的 4G 市場自然有更平價的型號可以選擇，很多＄1000 價位機種已有著不俗的設計及規格，而且這個價位的新手機有一共通點 － 大容量電池，明顯就是打著「實用、長氣」的旗號而來。

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