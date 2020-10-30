雙11｜Dyson/友和30款產品激減　$1500買iPhone 12？即睇搶機時間

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雙11｜友和﹑Dyson都公開了雙11 購物節活動，和其他品牌一樣，友和﹑Dyson 的雙11 優惠都早在 11 月頭已經開始。更誇張的是，友和竟推出 $1500 買到 iPhone 12 64GB 的優惠，由於名額有限，想平搶 iPhone 12 的話就要放大下圖睇搶機時間。

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