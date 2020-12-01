疫情之下，即使留在家中，都可以充滿聖誕氣氛！「Google 聖誕老人追蹤器」今年繼續為大小朋友提供幸福歡樂感受，這個網上聖誕老人村除了每日倒數聖誕節，都有26款小遊戲、4條短片，既有趣又有教育成分，孩子們就可以一邊慶祝聖誕，一邊學習新知識，增加家人之間的互動，共享佳節，過一個快樂的聖誕節！

（Google聖誕老人追蹤器截圖）

進入網站「Google 聖誕老人追蹤器」，就會發現網站畫面精美之餘而且動畫相當生動逗趣，充滿聖誕氣氛的音樂！首頁望見的精選小短片《馴鹿慌失失》中，故事情節搞笑而且聖誕老人及馴鹿都很可愛，小孩子一定會喜歡！到底尚有哪些小短片呢？

👇🏻👇🏻👇🏻小短片推介👇🏻👇🏻👇🏻

家庭指南

「Google 聖誕老人追蹤器」為家長們設立一個「家庭指南」，簡介每個具教學成分的遊戲並仔細提供一些指引，以方便家長們跟子女互動。

（Google聖誕老人追蹤器截圖）

「Google 聖誕老人追蹤器」一共26款聖誕小遊戲正面健康，玩法簡單而且種類有很多，例如裝扮設計類、反應類、音樂類等等，合適兒童參與！快看看有哪些遊戲！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻26款聖誕小遊戲👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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聖誕電子賀卡

雖然實體聖誕卡別具意義，可是在疫情之下，郵寄未必是最好的選擇。其實可以選擇環保一點的聖誕電子賀卡，可以設計專屬的聖誕電子賀卡送出去，又或者將自己的樣子加入聖誕電子賀卡內。坊間不少免費網站的聖誕電子賀卡款式搞笑又特別，大家不妨送給朋友家人，一起渡過歡樂的聖誕節！

👇🏻👇🏻👇🏻3個聖誕電子賀卡網站推介👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映：《角落生物農場》易上手女生最愛！炸豬扒超治癒 抽蛋過關秒上癮

【手遊快評師】近期手機遊戲 App《Sumikkogurashi Farm》成為很多女生的熱門手遊！玩法與《牧場物語》相似，由角落生物當起農夫，要培育各種農作物，製作牠們喜歡的點心，完成訂單。玩家們就可以與角落生物的可愛角色，例如炸蝦、炸豬扒、北極熊、貓咪、企鵝一同經營農場，體驗休閒的農場生活，相當治癒！

👇👇👇《角落生物農場》手遊快評👇👇👇

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角落生物為何會在農場工作？其實《角落生物農場》遊戲開始之前，就有個開場故事，講解過牠們工作的因由了。故事畫面不但只可愛而且相當治癒，好萌喔！

👇👇👇為何角落生物會經營農場？👇👇👇

《角落生物農場》LEVEL愈高，愈多高級裝飾品！（Twitter@sumikko_farm）

雖然《角落生物農場》玩法簡單，讓玩家很快就上手，不過想在短時間升LEVEL、獲得美美的裝飾物或是找出隱藏了的角落生物就絕不簡單！大家不妨看看這6招的秘技！

👇👇👇6招經營秘技👇👇👇

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以上只是部分玩法！想知道更多？請觀看完整全文：《角落生物農場》易上手女生最愛！炸豬扒超治癒 抽蛋過關秒上癮