Netflix的影片庫經常更新各種影視作品，不過分類選單未能完全顯示所有影片。今次臨近聖誕節，本文將推出30個有關聖誕、兒童、音樂的片種代碼，方便大家搜尋更多專門的電影節目。最後精選推介Netflix最新的聖誕影視作品，希望大家渡過一個歡樂的聖誕節！

Netflix的分類選單五花八門，不同的片種具有不一樣的代碼，所以只要在手機或者電腦輸入Netflix網址再加上代碼編號「http://www.netflix.com/browse/genre/（片種代碼）」就可輕鬆找出指定的片種！例如兒童音樂節目（片種代碼：52843），即是輸入Netflix網址「http://www.netflix.com/browse/genre/52843」，便可瀏覽到兒童音樂節目的分類頁面。

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一年一度的聖誕節又來了！如果想窩在家中與家人愛人感受聖誕氣氛，不妨準備爆谷和熱朱古力一同觀看NETFLIX最新上架的５部聖誕影視作品，既有合家歡電影又有浪漫劇集，共渡一個「暖笠笠」的聖誕！

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同場加映：NETFLIX煲劇必知40個代碼 軍事/恐怖/紀錄片全有Code附搜尋教學

Netflix 經常更新各種影視作品加入影片庫，可是App內的分類選單卻未能完全顯示所有影片。之前推出過30個最常用的片種代碼，本文將再展示40個另類劇種的代碼，方便大家搜尋更加專門的電影節目。

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以上只是30個代碼的部分！想知道尚有哪些代碼？請觀看完整全文：NETFLIX煲劇必知40個代碼 軍事/恐怖/紀錄片全有Code附搜尋教學

同場加映：NETFLIX煲劇必知30個代碼 英雄/動畫/成人全部有Code附搜尋教學

目前Netflix的影片庫中有超過10萬個影視作品，不過不是每部作品都可以在首頁呈現，就連分類選單都顯示不了這麼多！其實想要欣賞喜愛片種，可以透過代碼去搜尋，本文列出觀眾最常用的30個片種代碼，再教大家如何找到更多的節目！

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以下內容可能涉及裸露及性愛劇集，好孩子注意了👇👇👇

至於Netflix的情慾電影，都會有一些口交、自慰、裸露等的色情情節，不過並非單純的只有限制級的內容，都會探討性愛及兩性關係的慨念，內在含義深重。以下有6套情慾電影推介，少少鹹，多多趣！

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其實Netflix的節目片源設有地區性，如果想看到更多的片源或者情慾電影，就要使出這一招，將片源擴張囉！

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注意一點，Netflix 看過影片後會有紀錄，會影響Netflix的推薦系統，令某些類型影片在推薦列表之上。如果不想被人發現自己觀看過色情電影，最好還是事後刪除紀錄！

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