2020年成年都災難連連，真係想學Brian Cha講句：「唔鍾意？Quit囉」。今年唔單只現實生活，就連網絡YouTube界上都有好多大事發生。Ming仔消失一年又復出、慕容公子揭屎萊姆同「屎家軍」秘密，你又記得邊單？

今年YouTube界有人離開又有人復出，有後起之秀的KOL，都有消失在YouTube舞台的人。每年12月都係回顧一整年發生過的事，雖然今年疫情令世界大亂，但一眾YouTuber今年都提供咗唔少花生畀觀眾食，好多好笑的事記者都依然記憶猶新！下面一齊回顧10個2020年YouTube界發生的大事，你覺得邊單最爆？

👇👇【點圖放大睇】2020年邊10個YouTuber發生咗咩大事？你又記唔記得？👇👇

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同場加映：研究指手遊玩家智商低過PS4 15款遊戲動森／FIFA玩邊隻IQ最高？

網上不時有人討論哪個平台的遊戲玩家才是最聰明，今次終於不用再爭論了！因為外國研究機構Royal Panda近日向1,001名遊戲玩家進行智商測試，並詢問受訪者首選平台的取向，統計這些平台玩家的平均IQ（Intelligence Quotient），結果得出手機遊戲玩家的智商竟然最低！另外研究還統計各遊戲的玩家平均智商，發現原來高智商玩家都有在玩這款遊戲！

👇👇【點圖放大睇】遊戲平台玩家IQ排名係點？邊個平台嘅玩家智商最高？👇👇

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想睇埋熱門遊戲平均玩家IQ排名係點？15款遊戲邊款玩家智商最高？請觀看完整文章：研究指手遊玩家智商低過PS4 15款遊戲動森／FIFA玩邊隻IQ最高？

同場加映：WhatsApp新功能自訂不同聯絡人Wallpaper 附鬼滅/角落生物40幅圖

WhatsApp又有功能更新！今次新功能可能對鍾意將手機畫面整靚靚的你好有用。以往用戶只能設定一張Wallpaper，但更新後WhatsApp可以讓用戶自訂不同聯絡人的背景圖。換言之，以後在不同的對話中，可以看到不同的Wallpaper。

👇👇【點圖放大睇】WhatsApp點樣自訂聯絡人專屬Wallpaper👇👇

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想睇埋有咩角落生物／鬼滅之刃／P助與粉紅兔兔的靚靚WallPaper可以下載？請觀看完整文章：WhatsApp新功能自訂不同聯絡人Wallpaper 附鬼滅/角落生物40幅圖