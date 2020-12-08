Apple頭戴式AirPods Max　7大高階特點賣過＄4500料掀新炒風？

【Apple 頭戴式耳機 AirPods Max】經過一連串的傳聞之後，Apple 終於在今晚（12 月 8 日）發表了全新的頭戴式耳機 AirPods Max（而非傳聞中的「AirPods Studio」），功能強勁就不在話下，而其定價亦明顯瞄準高階市場。 原本以為這是 Apple 為果粉們準備的「聖誕禮物」，殊不知其高強賣點似乎吸引了大量買入，真 Fans 短期未必買到之餘，更或者會掀起繼 iPhone 12 系列以後的新一輪炒風！？

Apple AirPods Max 5 色登場、加入 Apple Watch 設計有利操控？

Apple AirPods Max 一如外間傳聞是一個碩大的頭戴式耳機，不過與其他 AirPods 的同門兄弟不同，今次的 AirPods Max 將會一舉推出 5 種顏色、與 iPhone 12 的 5 色機身相對應👇👇👇

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Apple AirPods Max 7 大智能賣點搶攻高階市場

除了之前 AirPods 系列都支援的智能功能如「Hey Siri」語音喚醒、在裝置間自動切換以及多裝置分享等，AirPods Max 的功能亦以其他既有的 AirPods 系列產品為基礎加強，至少可以整理出 7 個賣點，使之有能力力抗 Sony、Bose 等大廠、搶攻高階音響市場。

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一出即搶、AirPods Max 意外有「炒味」？

Apple 在公布 AirPods Max 的同時，亦在 Apple Store 上架此高階頭戴式耳機；AirPods Max 的香港售價為＄4,599，對比起 AirPods Pro 都要貴上幾倍，明顯就非為入門用戶而設。

Apple AirPods Max 的訂購付運日期已經由下個星期的 12 月 15 日大幅延展至 10～12 個星期（圖 Apple）

然而貴價不代表沒人問津，在此文見街之時，AirPods Max 的訂購付運日期已經由下個星期的 12 月 15 日大幅延展至 10～12 個星期之後，反映 AirPods Max 的初段需求非常強勁，或者會在正式開售時掀起輕微炒風。

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