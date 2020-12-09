華為Huawei Pay八達通13款機可用！實試7步加新卡但仍有問題出現?

【華為 Huawei Pay 八達通上線】繼 Samsung 與及 Apple 之後，華為亦終於在其手機上加入八達通付款功能！由今日（12 月 9 日）起，華為旗下的 13 部智能手機在更新完成後都可以利用手機直接一「嘟」付款，其中竟然連 2 年前的舊機都加入支援。

13 部華為手機支援八達通、包括被美國封殺前旗艦？

雖然是比 Samsung 與及 Apple 遲了不少時間，但華為今次公布支援八達通的手機型號不少，足足有 13 部之外，而且不止當打的旗艦有份，就連 2 年前的機種、甚至是 nova 系列的中階機種都一併納入支援，華為做到這一步算是值得一讚。

2018 年尾推出的 Mate 20 Pro，不單止設計不俗、拍攝質素亦不遜於現在推出的手機，如果配置有八達通功能，或會令二手交頭更為暢旺（蔡浩騰 攝）

而另外值得留意的，是手機八達通的支援名單上居然還包括了 2018 年推出市場的 Mate 20 系列以及 P30 系列，總共 4 部機種，它們的推出日期處於華為被美國商務部以禁令封殺前，故依然可以正常使用完全版本的 Android 系統，擁有八達通之後實用性大增。

👇👇👇按圖即睇華為手機八達通支援型號名單👇👇👇

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華為手機 7 步新增八達通、但仍存在支援問題？

按照華為的官方說法，上面提及的 13 部機種之一，只需要更新至最新版本，又從 Huawei App Gallery（華為手機應用市場）中下載最新版本的 Huawei Pay 華為錢包，即可以在手機中加入八達通卡作為日常付款、通勤之用，過程應該不太複雜，僅 7 個步驟、幾分鐘就可以搞妥👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

步驟就夠簡單，但我們就曾經試過以最舊的 Mate 20 Pro 進行過加卡測試，但卻出現了「手機版本過低」的提示訊息，顯然華為方面尚未對所有機種都調試完畢，如果想要嘗試的朋友或要稍等多一會。

步驟就夠簡單，但我們就曾經試過以最舊的 Mate 20 Pro 進行過加卡測試，但卻出現了「手機版本過舊」的提示訊息（蔡浩騰 攝）

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