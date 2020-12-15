Apple Watch watchOS 7.2更新正式推出，當中最令人驚喜的功能是加入「Cardio Fitness（心肺適能）」偵測功能，它利用量度人體血氧量而計算出用家心肺適能的等級，而且可以監察用家的健康情況、找出身體隱疾。

Apple Watch series 6新追加血氧偵測功能後，雖然對專業評動員或許有參考的作用，但只得數字指標下，一般人都未必知道有什麼用。最新watchOS 7.2更新後追加「Cardio Fitness（心肺適能）」偵測功能，利用血氧偵測後再推算出用家Cardio Fitness Level（心肺適能水平等級），如果長期太低時更會很易有隱疾出現。

Apple Watch加入更多健康監測功能，更適合繁忙的香港人。（林勇攝）

究竟「Cardio Fitness（心肺適能）」是什麼？水平等級太低又會如何？Apple Watch如何使用偵測？下圖文詳盡解說及盤點5個用家必裝理由👇👇👇👇

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同場加映：雖然Apple Watch SE沒有血氧偵測功能，但二千餘元就可以購入中階級數，性價比十分高。但同時間Apple Watch series 3仍然在官網上售賣，價錢還比SE平多數百元。大家如果想買平價抵玩的Apple Watch，應該揀邊隻好？點揀好？

👇👇平價Apple Watch SE vs 3比併應該揀邊款？下圖文為大家在6項重點分析👇👇

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想睇更多Apple Watch 6及SE的功能分析，前往 👉Apple Watch 6、SE開箱｜藍色勁靚！試玩血氧偵測 兩款錶點揀好

同場加映：AirPods Max官方指其效能非常出色，而且利用AirPods Pro的強大基礎再加強，無論在降噪功能及音質都非常出色。不過仍有不少重點功能，官方未有花太多著墨解說，就如這5個「隱藏功能」相信不少果迷關心。👇👇👇👇