Apple iPhone、HomePod mini、HomeKit對應智能LED燈具｜HomePod mini除了用來聽歌或收聽語音訊息外，就是利用Siri作個人助理。 記者最常用Siri操作智能家居不同的設備，利用語音便可以操作開燈、轉光暗轉色，十分方便。而且智能LED燈近年愈來愈平，幾十至百多元就可以入手。今次記者為各位果迷解說，如何用HomePod mini或其他iPhone等裝置，操作智能家具，以及推介數款抵玩值得入手的智能LED燈。

Apple自家HomeKit智能家居系統，市場上不少家電、智能燈具都已經對應，用家只需要作簡單的設定，便可以利用iPhone、iOS裝置等，利用「家居app」作操作全屋家電。如果大家有HomePod mini智能音箱或Apple TV，更可以利用語音來作指令操作，超級方便。最入門的當然是安裝智能LED燈，幾十至百零蚊就可以購入，門檻低。不過購入前最好先做足功課，認識哪一款最適合自己。

智能LED燈是最平、最實用的智能家居選擇（Nanoleaf）

👇👇購入智能LED燈前必知事情、如何操作，以及8款對應Apple HomeKit、值得入手的智能燈具推介！👇👇

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同場加映：要購入智能LED燈泡前，一定要考慮想架構什麼智能家居系統，如Apple HomeKit、Google Assistant或Amazon Alexa等。下文就為大家解說這些不同系統的重點，以及總合早前消委會為幾數智能LED燈的評價解說。

👇👇即睇不同的家居智能系統，以及消委會為數款智能LED燈的評價👇👇

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睇全文 👉消委會｜智能LED燈泡邊款性價比最高？三大智能家電系統解說

同場加映：想玩盡HomePod mini？就要學識用Siri來語音操作！

👇👇即睇幾十條Siri操作指令示範，想睇更多就入以下連結參考啦！👇👇

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