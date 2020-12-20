天氣驟降，喝一杯正冒煙的熱水，可能比拿住暖蛋更能取暖、保溫。電熱水煲看似家庭普通電器，不用太考究品牌、型號，但原來買錯的話會令電費倍升，隨時比冷氣費還貴。消委會曾測試 15 款電熱水煲，當中也有不少達 5 星評分，而筆者也找來 3 款較新型號具大家參考。

👇👇消委會15款電熱水煲評測結果 2020年款式推薦👇👇

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買錯電費隨時貴過冷氣？

消委會評測指，尚朋堂SPT CK-KW12T 電熱水煲附設有加熱保溫功能，但沒有隔熱層，熱能較易流失令耗電較高，每日耗電高達 1.7 kWh，每度電$1.1計算，每年約$683電費。而一部「一匹」的變頻式冷氣機，假設一年製冷180天，每天12小時，每年所需電費只要約$500多。所以說買錯款，電費真的隨時貴過冷氣費。

👇👇消委會教路 7大使用電熱水煲貼士👇👇

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同場加映：電熱水煲｜飲翻煲水致癌？為何飲到金屬味？消委會教你清走異味

坊間有傳聞指，飲翻煲水會致癌，究竟是否真確？很多人其實都沒有答案。消委會早前就測驗多款不鏽鋼電熱水煲，並出點出「金屬味」的原因，以及解答翻煲水致癌的疑問。下文會為大家整理有關資料。

👇👇翻煲水有機會致癌？飲落有金屬味有沒有危險？（點放圖放大了解）👇👇

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想知清除電熱水煲異味方法？即睇：電熱水煲｜飲翻煲水致癌？為何飲到金屬味？消委會教你清走異味