消委會評測3款智能LED燈泡　邊款性價比高？附智能家居系統解說

消委會智能LED燈泡｜LED燈愈來愈平，不單壽命長，效能亦十分高，非常慳電。而且近年推出的「智能LED」更可以連上不同的智能裝置，如iPhone 12、HomePod mini等，利用手機、智能音箱遙距語音操作開關或不同設置，十分方便。不過在選購智能LED燈時有什麼需要留意？有什麼智能家居系統等？今次記者總合消委會年初時的報告，看看其中數款智能LED燈泡的評價。

要購入智能LED燈泡前，一定要考慮想架構什麼智能家居系統，如Apple HomeKit、Google Assistant或Amazon Alexa等。下文就為大家解說這些不同系統的重點，以及總合早前消委會為幾款智能LED燈的評價解說。

市面上已有不少平價智能LED燈泡選擇（林勇攝）

👇👇即睇不同的家居智能系統，以及消委會為數款智能LED燈的評價👇👇

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同場加映：Apple自家HomeKit智能家居系統，市場上不少家電、智能燈具都已經對應，用家只需要作簡單的設定，便可以利用iPhone、iOS裝置等，利用「家居app」作操作全屋家電。 如果大家有HomePod mini智能音箱或Apple TV更可以利用語音來作指令操作，超級方便。最入門的當然是安裝智能LED燈，幾十至百零蚊就可以購入，門檻低。

👇👇購入智能LED燈前必知事情、如何操作，以及8款對應Apple HomeKit、值得入手的智能燈具推介！👇👇

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同場加映：想玩盡HomePod mini？就要學識用Siri來語音操作！

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