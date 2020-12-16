【2020年十大科技關鍵字】2020 年步入尾聲，今年因為新冠肺炎的關係令不少展覽活動停罷，科技產品發展卻沒有因此而停滯不前。 新產品的網上發布會一浪接一浪，今年的新技術更是令人目不暇給，《香港01》科技玩物編輯就搜羅了 2020 年十個有著相當影響力的科技生字，你又認識幾多個？

2020 十大科技關鍵字、過半數與 Apple 有關

2020 乃多事之秋，年頭有新冠肺炎疫情影響全球運作，臨近年尾，美國總統選戰又意外地驚動到科技巨頭們，故今年的科技生字都頗為「多元化」。

一部萬眾期待的 iPhone 12，已經有不少新技術值得認識（圖 Apple）

另一方面，Apple 今年因為疫情的關係將發布會打散並移師網上，結果新品數量乃歷年數一數二的多，而新產品多自然也帶出了更多的新技術、新詞彙，以下的 10 個科技生字，逾大半都與 Apple 不無關係👇👇👇

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2020年的手機界可謂相當精彩，除了有大量新技術之外，連平價機的規格、表現都相當不錯，以支援 5G 連線的智能手機為例，＄3000 左右已經可以買到一部能應付全方位需要的貨色 👇👇👇

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