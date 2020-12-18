【SoSIM大抽獎兼優惠加碼】3HK 於 10 月時夥拍百佳推出的儲值 SIM 卡 SoSIM，一直大受歡迎，原因無他，即使在 5G 連線已經通行的今天，＄33 月費有接近無限的 4G 數據仍然是相當吸引。 但 3HK 方面在較早前宣布「加碼」，除了之前已經許諾會舉行的大抽獎之外，更加推了 3 項優惠，最多人留意的，莫過於是以極抵優惠價任用 Zoom 的服務組合。

超低價無限Zoom、加碼 3 大優惠 SoSIM 8 大抵玩位檢閱

SoSIM 初推出時雖然只有限定地點進行銷售，但數日之間已經做到街知巷聞，本身的數據已經是平盡市場，但日前除了宣布抽獎活動細節之外，又新增了幾項優惠，以下就一次過盤點 SoSIM 的 8 大抵玩位，當然也有各項優惠的注意事項👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

SoSIM 開卡即參加＄330 萬大抽獎

3HK 方面早在上月預告過會在今年內舉行 SoSIM 客戶專享的大抽獎，在推出新優惠的同時亦終於公布了抽獎的獎品與參加辦法。

SoSIM 抽獎活動「SoSIM So賞你」將於 2020年 12月 23 日至 2021 年 3 月 13 日期間舉行 6 次大抽獎；SoSIM 客戶只需於 2021 年 3 月 12 日前，啟動儲值卡或於百佳購買 電子增值碼並成功增值，即可自動參加抽獎。

抽獎機會以累積計算，每名客戶中獎次 數不限，而每次抽獎未能獲獎的參加者，將會累積至下次抽獎中，3HK 會發送得獎短訊至獲獎的 SoSIM 流動電話號碼通知得獎者。

👇👇👇SoSIM So賞你獎品及得獎名額如下👇👇👇

2020 年鴨記「年卡」4 張抵玩推介

SoSIM 的制式為儲值卡，卡號內的數據是會按月過期的，如果只是打算要多一個一個號碼、每月的數據用量有限的話，可以考慮一下按月計算更低價的年卡；《香港01》科技玩物記者更發現，由於 SoSIM 的競爭，最近有年卡不惜減價吸客👇👇👇

👇👇👇4 張抵玩年卡推介（按圖放大睇價錢、細節）👇👇👇

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