PS5（PlayStation 5）於上月在香港正式推出，但至今仍一機難求。早前日本有遊戲店以人手檢查12萬PS5登記預購者來過濾炒家後，美國連鎖百貨公司龍頭沃爾瑪（Walmart）也使出絕招對付炒家。

沃爾瑪在過去的Black Friday開始不久已攔截數千萬計由Bots創立的假帳號落訂，反炒風戰績彪炳。但羨慕外國也無用，香港人依然無法以較正常的價格購買PS5，本文在此同大家拆解4大死因，同你剖析為何香港買不到PS5。

在沃爾瑪官網上，IT保安負責人Jerry Geisler討論該公司為制止炒家操作的搶購程式「怪胎機械人」（Grinch bots）而採取之措施，保證真玩家們能夠在促銷期間入手最熱門的新世代主機PS5和Xbox Series X/S：

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資料來源：IT Media News JP、Game Rant、Walmart

但講乜都假，香港人還是極難買到PS5原價行貨，一般自用的真正玩家Gamers更加無可能入手。並非全然是炒家責任（雖然炒家／黃牛機的確多...），但本地零售商貨源不足同貨量差距，也是造成問題的一些結構性成因。即睇以下4大死因拆解PS5供不應求：

👇👇👇PS5香港一機難求！真係因為炒家搶晒、玩家為入手賣腎食炒仲要做乞衣？點圖放大睇香港買不到PS5四大死因！竟是全香港共業？👇👇👇

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同場加映👍：PS4/PS5/Switch遊戲Amazon聖誕特價20款抵玩之選

買不到PS5也不用太傷心，因為Amazon正推行PS4、PS5、Switch遊戲大特價，大把選擇可以做聖誕禮物！臨近聖誕節，美國Amazon又再推出精選遊戲折扣，由Switch、PS4甚至最新PS5都有得減，大都比香港平幾十蚊至百幾蚊，仲要包香港上門直送，相當抵玩。記者精選20款抵買遊戲外，更會精選3張最多再減5%的信用卡推介，抵上加抵。

Amazon正推行PS4、PS5、Switch遊戲大特價，大把選擇可以做聖誕禮物！（香港01美術部製圖）

美國Amazon早前Primeday及Black Friday已經有不少劈價遊戲，不過如果大家錯過了上次的機會，那就不要錯過今次聖誕優惠。有PS4、Switch遊戲外，更有PS5遊戲減價。大部份產品，如果一張單累積達49美金，更可以免費直送香港。而且就連有兩隻推出不久的新作都列作減價之列，究竟有什麼好選擇？

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同場再加映👍：如何遏止PS5炒風？SIE CEO Jim Ryan專訪

不食炒價、不靠關係實在無辦法入手，香港玩家仍難以經正規抽籤途徑購買PS5。PS5新一輪抽籤派彩了，記者同大家一樣都落空，真是一機難求。

《香港01》科技玩物編輯部於早前就有幸獨家專訪到Sony Interactive Entertainment（SIE）全球總裁及CEO Jim Ryan，一齊看看他如何回答PS5種種問題。（香港01美術部製圖）

對於PS5我們還有種種問題，《香港01》科技玩物編輯部於早前就有幸獨家專訪到Sony Interactive Entertainment（SIE）全球總裁及CEO Jim Ryan，一齊看看他如何回答：

👇👇👇點圖放大睇SIE行政總裁針對PS5八問八答！👇👇👇

以上只提供了3條問答！想知Sony有乜妙計解決炒賣問題？請瀏覽完整全文：PS5有無黑色？SSD耐用度？如何遏止炒風？專訪SIE CEO Jim Ryan