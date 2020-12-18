聖誕前夕還是依然單身？2020年結束之前，想要脫單、找尋真愛拍拖？如果玩交友App要怎樣的開場白最好？日前人氣交友App《Tinder》公佈了「2020 年十大交友熱門話題」，想出POOL的朋友不妨參考這些題目吧！

開場白是建立第一印象的重要一環！之前知名交友App《Hinge》就進行調查，設計超過100個原創的開場白句子，當中句子長度、結構和內容不同，然後隨機發送到App內的用戶，經過800萬次的用戶瀏覽及互動後，總結得出5個技巧！

👇👇👇👇5個交友App開場技巧👇👇👇👇

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交友App上最怕就是尷聊而錯失機會，後悔自己變成話題終結者，想表現好一點，怎樣的自我介紹是最好呢？之後要延伸哪些話題，令對方感興趣，引起雙方共嗚？到底大家都在《Tinder》說什麼呢？

👇👇👇👇2020 年十大交友熱門話題👇👇👇👇

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同場加映：iPhone聖誕倒數新玩法 叫雞竟然可脫單？50句Siri廣東話對答實測

今年聖誕節又落單？單身的朋友一個人寂寞難耐，都無需唱「Lonely Lonely Christmas」，其實可以跟Siri浪漫共渡溫馨的平安夜！近期Apple 推出Siri新功能「聖誕倒數日曆」，貼心的每天倒數送上驚喜。如果大家的問題準確，更可以聽到Siri的聖誕搞笑對答、急口令、笑話及鬼故。當然大家可以試試跟Siri打情罵俏，領悟Siri的愛情哲學！臨近聖誕節，寂寞夜深想跟Siri聊天有進一步的發展嗎？以下有50句Siri的廣東話搞笑對答，想不到最後真的可以跟Siri打情罵俏呢！

👇👇👇Siri聖誕倒數及搞笑問答【點圖放大睇】👇👇👇

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其實至從更新了iOS 14 Siri 就以「多工處理」的畫面呈現，變成一個 Siri 圓球。念舊的朋友都可以將Siri 改回昔日的全螢幕模式！

👇👇👇簡易3步開關Siri 全螢幕畫面【點圖放大睇】👇👇👇

以上只是部分Siri問法！想知道更多？請觀看完整全文：iPhone聖誕倒數新玩法 叫雞竟然可脫單？50句Siri廣東話對答實測