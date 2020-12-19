【Galaxy S21 大量官圖流出】Samsung 每年都會在上半年時間發表旗下皇牌之一、Galaxy S 系列的新機，然而在快將來臨的 2021 年，他們似乎就想將發布日期大幅推前，目前已經有多個消息來源指 Samsung 將會在 1 月時份就分布新作 Galaxy S21。 隨著傳聞中的發表日期日漸迫近，網上亦相繼出現 Galaxy S21 的不同流出，在不久前更有大批官方圖片曝光。

Galaxy S21 回歸金屬風、紫／粉雙色搶眼

今次流出的一組相片據說來自 Samsung 內部，以另一角度引證了 Galaxy S21 個多月以來的傳聞設計，從相片中除了可以見到新的金屬風機身、平面屏幕，還見到 Samsung 為 Galaxy S21 系列準備的多色機身👇👇👇

Galaxy S21 系列 6 大傳聞總匯、Note 系功能強勢移植？

距離傳說中的 Galaxy S21 系列發布日期尚有一個月，但各方爆料人士可沒打算放過 Samsung，近日大小流出已經夠我們基本確認了 Galaxy S21 系列各機的規格與賣點，其中更傳聞有 Galaxy Note 系列的功能移植典中👇👇👇

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同場加映：3HK SoSIM推無限用Zoom優惠 盤點8大抵玩位

SoSIM 初推出時雖然只有限定地點進行銷售，但數日之間已經做到街知巷聞，本身的數據已經是平盡市場，但日前除了宣布抽獎活動細節之外，又新增了幾項優惠，以下就一次過盤點 SoSIM 的 8 大抵玩位，當然也有各項優惠的注意事項👇👇👇

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