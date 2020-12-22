iOS 14.3｜7款舊iPhone電池續航力實測｜iOS 14.3推出近一星期。對於一些舊iPhone或平價機（例如SE）用家來講，最怕就是舊時較低配的Spec在更新最新iOS後，手機電池續航力變差非常「食電」。有YouTube頻道特此測試7部舊iPhone更新iOS 14.3後電池續航力表現，結果出人意表。

為應對每代iOS更新推出時都會產生的「食電」恆久疑難，有YouTube頻道「iAppleBytes」就實測7部舊iPhone更新iOS 14.3後電池續航力表現。到底個測試點做？即睇：

👇👇👇iOS 14.3 7款舊iPhone電池續航力實測準備！點圖放大睇，測試事前設定方式！👇👇👇

拍片者用上跑分App Geekbench 4來進行電池續航力實測，再影住各手機運行Geekbench 4至5小時。快播之下，看住7部iPhone逐部耗盡電池熄機，成個過程都幾治癒。即睇邊部最快無電、邊部最「長命」：

👇👇👇iOS 14.3 7款舊iPhone電池續航力實測經過！點圖放大睇電池最短命及最長命iPhone！👇👇👇

+ 9 + 9 + 9

iOS 14.3電池續航力實測結果出人意表！有兩款後繼手機運行iOS 14.3竟比其上一代更快無電；更沒料到一開始電量最低的某款舊機（95%），居然是7款中撐得最耐！

iPhone SE、6S等細機因為電池體積小加上硬件落後，運行新系統iOS 14.3自然續航力低。但當中有款最近年的旗艦型號的電池表現竟然比其上一代遜色，越更新iOS、電池便越「倒水」！相信大家都估到少少係邊部。即睇拍片者分析比對：

👇👇👇iOS 14.3 7款舊iPhone電池續航力實測結果！點圖放大睇各iPhone的Geekbench 4電池分數！👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

從以上實測結果圖表來看，對於舊型號iPhone，iOS 14的續航力的確比iOS 13還差，新近的機款也不能幸免。

更詳盡分數、資料來源：iAppleBytes

同場加映👍：iOS 14.3十大新功能

【iOS 14.3更新】iOS 14.3正式版推出，ProRAW和AirPods Max新功能都需要iOS 14.3 才能使用，所以入手了AirPods Max和正在使用iPhone 12 Pro的用家，更要留意iOS 14.3 的更新內容。

（香港01美術部製圖）

App Clips 新功能，生活應用的便利性亦有機會在 iOS14.3 後再次提升。想知仍有什麼新功能值得留意？點下圖放大了解：

👇👇👇iOS 14.3 十大焦點更新 相機功能提升👇👇👇

以上只講了4個功能！想睇埋剩低6個有幾勁？請瀏覽完整全文👉👉👉iOS 14.3支援AirPods Max﹑ProRAW格式 10大功能iPhone用家必知

同埸再加映👍：Apple沒公開的AirPods Max五大功能！竟包括有線聽歌？

Apple AirPods Max早前正式公布，而且更指12月15日正式推出，不過果迷太熱烈而供不應求，現在下單都要等至明年2021年3月才出貨。其實還有一些方法可以令大家在今年內入手，想買來當聖誕、新年禮物就要留意下文心得。

（香港01美術部製圖）

另外，AirPods Max除了官方所指的功能外，還有不少沒有提及、或大家未能注意的隱藏功能，立刻為大家詳盡講解。

👇👇👇即睇Apple AirPods Max 7 大智能賣點詳細👇👇👇

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