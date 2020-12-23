【KFC遊戲機】以炸雞為招牌的肯德基 KFC，年前推出了名為「KFC Gaming」的營銷品牌，原以為只是「抽水」為本的數碼宣傳工具，殊不知他們越做越瘋狂，繼早前推出與 KFC 上校的約會遊戲之後，今次就輪到一部可以挑戰 PS5、Xbox Series X 的遊戲主機 KFConsole！？

Intel、ASUS 群星拱照、KFConsole 五大硬件檢閱

KFC 早在今年 6 月時就預告過會推出一部遊戲主機，當時大家都沒有當真，以為他們只是開開玩笑，然而想不到在半年後的今日，他們就夥拍 CoolerMaster、ASUS 等幾個硬件界大佬，正式宣布會推出「KFConsole」，揚言會「終結主機戰爭」。



細看 KFC 方面公開的資料，KFConsole 不僅設計成理，配置名單也都十分齊全，最厲害的，還是 KFC 自稱有「專利」的炸雞溫室👇👇👇

KFC 在公布 KFConsole 的同時，並沒提到它的具體售價與及推出日期等資料，更未有列出此新主機的遊戲支援名單，只不過在社交媒體上，KFC Gaming 倒是相當主動地與網民互動。

其中有人就問到 KFConsole 能否運行近來熱爆的《Cyberpunk2077》，KFC 方面就直接講到 KFConsole 運行起來「比其他主機更為順暢」，口吻十分囂張（圖 Twitter）

究竟這部多功能的遊戲主機 KFConsole 是真有其機、還是一個精心策劃的跨界宣傳方案？其實看完上述的資料大家都應該心裡有數，在 KFConsole 真的面世之前，我們還是先將其當作愚人節式的玩笑吧。

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