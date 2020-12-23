聖誕節的消費氣氛極強烈，聖誕節行街一不小心就滿手戰利品。今年的聖誕節又多了兩個地方可以消費，蘇寧將在 25 日於 APM 和元朗廣埸開新店，同時舉行優惠活動，而當中的折扣頗為吸引，如 ASUS Zenbook 13（陳列品）減 $4,500，大熱的 AirPods Pro 也減價 $500。想知有什麼抵買數碼產品？即點下圖放大睇。