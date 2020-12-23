蘇寧新店優惠｜AirPods Pro減$500、REZ尿袋$8　28件抵買數碼產品

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聖誕節的消費氣氛極強烈，聖誕節行街一不小心就滿手戰利品。今年的聖誕節又多了兩個地方可以消費，蘇寧將在 25 日於 APM 和元朗廣埸開新店，同時舉行優惠活動，而當中的折扣頗為吸引，如 ASUS Zenbook 13（陳列品）減 $4,500，大熱的 AirPods Pro 也減價 $500。想知有什麼抵買數碼產品？即點下圖放大睇。

👇👇蘇寧觀塘APM／元朗廣埸新店優惠　精選28件抵玩數碼產品（2020年12月25日~26日）👇👇

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👇👇豐澤X'mas多款產品減價（優惠期至2021年1月3日）　聖誕禮物有著落👇👇

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2020年大家都少了出街，小朋友、大男人都想買點玩具回家扭兩扭，手機影些相share。以下的超合金、模型、LEGO積木，是《香港01》科技玩物頻道推介，2020年內不買會後悔，明年買隨時更貴的10大心水推介。

👇👇10件推介2020年必買玩具👇👇

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想知香港有什麼抵買玩具店？即睇：聖誕禮物2020十件不能錯過高質模型合金玩具　附7間抵買玩具店

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