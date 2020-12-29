很多時由非官方渠道買電子產品，都有機會獲得吸引的折扣優惠，只要用到﹑感覺和官方產品無異，不少人都不會太介意。不過近日江蘇南京警方破獲竊聽﹑偷拍產品的非法產業鏈，更揭發這些產品偽裝成外置充電器﹑充電線，甚至是 Apple AirPods。

相信有不少讀者曾在非官方渠道，或拍賣網上購入電子產品，如外置充電器﹑充電線，但原來有機會在未知情的情況下，被不法之徒透過這些偽裝產品偷拍或竊聽，以及因此令個人資料外洩。到底這些竊聽產品如何偽裝外置充電器﹑充電線﹑Apple AirPods，誤用這些產品又有什麼危險呢？

👇👇點圖放大睇，內地偷拍竊聽產業鏈的運作過程👇👇

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在不知名的渠道買入電子產品，當中涉及的風險可能比大家想像的大，甚至令個人資料外洩。所以建議大家入手電子產品時，應向信譽良好，或官方渠道購買。

資料來源：weibo

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