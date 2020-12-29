明白大家一直心癢癢好想開倒數Party，可惜新冠肺炎疫情陰霾下，限聚令延長至明年1月6日，看來今年除夕元旦都不能面對面倒數了，一大班朋友想聚會派對都只能開Zoom視像！不過只是「吹水」聚會難免感到無聊，想狂歡自必然要玩一些友情考驗、出賣朋友的遊戲！除了推介10個Zoom party game，下文更會推薦3個網站可與朋友連線玩桌遊、打機，希望大家歡聚玩得過癮！

既然不能到Party Room，大家都可以播放充滿氣氛的音樂，準備啤酒零食，自己Zoom的背景轉用Party圖片，然後一班人開Zoom 齊齊玩Party Game！以下10個Party Game除了破冰，都有很多老友死黨專玩的遊戲，當中有齊玩法及人數建議，絕對是搞手必看！

👇🏻👇🏻10個Zoom Party Game【點擊圖片放大看】👇🏻👇🏻

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如果人數少少，只想簡簡單單的與朋友連線打機、玩桌遊，以下有3個網站推薦！其中一個Game更與Fall Guys相似！👇🏻👇🏻【點擊圖片放大看。】👇🏻👇🏻

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有沒有想過音樂情人鄭子誠，有日會為你送上祝賀說話？



80後的Edmond近月打造一個名叫CeleBright的KOL藝人拍片平台，粉絲可委託明星對親友或另一半送上祝福，最平$50就有交易。Edmond接受《香港01》訪問指，最深刻有客人趁結婚周年請來鄭子誠拍片送給老婆；也有廿四孝孫要麥包趕工即日要片賀嫲嫲生日，最終能促成好事。對Edmond來說，這盤生意賺到的，除了是金錢上的利益，還有幫到別人的滿足感。

CeleBright目前最受歡迎的都是傳統的演藝界，不過平台尚有多名知名運動員以及一些奇才，例如A貨金正恩、腹語、聖誕老人、Rapper等。想知他們拍片價？👇🏻👇🏻【點擊圖片放大看。】👇🏻👇🏻

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