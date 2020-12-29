不少人都會將手機資料上傳到iCloud雲端，希望好好保存，想不到iCloud竟暗藏危機！據台灣《蘋果日報》 報道，台灣型男廚師謝秉勳曾遠赴外國，於廚神Gordon Ramsay、米芝蓮二星餐廳工作實習，期間以手機速記食譜菜單，並將所有照片及影片用付費方式上傳iCloud。不料今年6月底，所有雲端資料無故消失，花了6 年時間的「心血」統統毀於一旦！他的控訴，最終竟然只換來Apple的冷漠回覆。

34歲的謝秉勳現時在台灣西餐廳擔任副主廚，有型男廚師之稱。（民視新聞網照片）

34歲的謝秉勳曾經出國6年跟名廚學習，參與菜色研發：「我就把我所有工作的東西、食譜就是把它拍下來記錄下來。因為那時候就是工作最好隨身記錄的就是手機，所以每當我拿食譜或主廚講一些東西的時候，我都會把它紀錄拍照下來。」

謝秉勳指，使用iCloud已3至5年，只是沒想到付費iCloud雲端，都無法復原資料，而且追討賠償不成。他坦言，對蘋果公司的處理態度感相當失望！

👇👇台廚師盡失米芝蓮食譜事件經過（按圖放大）👇👇

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Apple用戶想儲存資料，建議不要依賴一個軟件，為保安全可以上載多幾個的雲端平台。除了iCloud雲端、Google Photos之外，都可以儲存、備份相片到其他免費雲端平台，當中有些更多達 50GB 的儲存空間，以下就有4個推介！

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雖然即將收費，但 Google Photos 作為一個智能相簿的確有著大量難以取代的功能，過去幾年更被稱之為 iPhone、Android 手機界的「清位神器」，只要跟隨以下幾個步驟就可以將相片備份到雲端、釋放手機空間，趁 Google Photos 未收費前快快進行備份工作啦。

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