冬天來臨之後，熱愛可穿戴設備的我，漸漸冷落了智能手錶。原因就在於厚、大的錶盤，和外套的袖口是一對天生的冤家，誰也不服誰。為了保暖（命），我只好「捨錶取衣」了。

不過華為 Watch Fit似乎讓上述兩難的局面得到了緩解。

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華為 Watch Fit 讓我印象最深刻的地方在於，體積控制地非常好。46×30×10.7 毫米的三圍，與冬季的衣物可以和諧相處，異物感並不明顯。

加上表帶，華為 Watch Fit 的重量也只有 34 克。我嘗試用它記錄了自己糟糕的睡眠，在翻來覆去的過程中，它的存在感非常弱，甚至能讓我忘記它的存在。

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「奧卡姆剃刀」原理吿訴我們，如無必要，切勿增加實質。華為 Watch Fit 的設計遵循了這一原則。全身只在屏幕右側有一個按鈕，其餘操控都可以通過屏幕來完成。

作為交互中心，我自然希望在合理的體積下，錶盤的面積越大越好。華為 Watch Fit 搭載了一塊不常見的長方形 AMOLED 顯示屏，1.64 吋的屏幕，配合 280 x 456 像素的分辨率，326PPI 雖談不上多麼細膩，但也不至於有「果粒感」。

華為 Watch Fit 的屏幕亮度有 5 檔可選。在自動模式下，戶外還是很容易看清的。如果陽光直射到屏幕上，顯示效果就中規中矩了。

理論上，手錶的開孔越少，防水性能越強。華為 Watch Fit 支持 50ATM 的防水等級，戴着游泳也沒問題。

功能方面，華為 Watch Fit 保持了華為的一貫特色。內置的光學式心率傳感器，搭配華為 TruSeen 4.0 第四代心率監測技術，可以 24 小時監測心率變化。

在華為和 301 醫院合作推出的「心臟健康研究」app 上，可以查看華為 Watch Fit 自動監測的心率失常次數，以及前一晚睡眠中打鼾的情況（睡眠呼吸暫停研究）。當健康數據被量化，給人的安全感還是很強的。

其他的像睡眠監測、壓力監測這些健康功能通通都有。值得一提的是，華為 Watch Fit 也支持血氧含量檢測，測量一次大約耗時 15 秒。不過對手腕的靜止狀態要求很高，如果輕微晃動便會測量失敗。

在運動監測上，華為 Watch Fit 內置了多達 96 種運動模式，包括 11 種常用專業模式與 85 種自定義模式可以選擇。

其中比較有意思的就是「私人虛擬教練」了。點開相應的課程後，屏幕上便會有一個動畫人物，教你如何運動。內置的課程對上班族很友好，比如久坐身體喚醒、辦公室頸肩舒緩、辦公族工間操等等。

HUAWEI Watch Fit（AppSo授權使用）

雖然華為 Watch Fit 非常纖薄，但續航並不拉胯。官方表示其能滿足 10 天的使用需求。我實際使用中，一天會消耗 13% 左右的電量，可以實現充電一次，續航一週。

華為 Watch Fit 主打高性價比，不到千元的售價，包含了旗艦智能腕錶盡有的功能。足夠智慧，也足夠纖薄。除了震動馬達的震感比較差，其他幾乎沒什麼短板。

這個冬天，我可能要一直戴着它了。

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：華為 Watch Fit 圖賞：足夠纖薄，也足夠智慧】