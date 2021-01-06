又有藝人的Instagram帳號被人盜用！剛剛獲得2020年《叱咤頒獎禮》男歌手金獎的許廷鏗（Alfred ），近日他的IG帳號竟然被黑客入侵。除了頭像被換成陌生的性感女子外，更被更改帳戶個人簡介及刪除貼文，令許廷鏗大呼無奈！下文會教大家幾招，防止帳戶被入侵，又會教如何奪回控制權。

許廷鏗的Instagram帳戶近日被盜用，不但刪除他在IG上珍貴的千字文帖子、上傳了一張有土耳其國旗的相，留言「Red and White」，令許廷鏗搞笑反問對方「你邊度人啊」。最慘的是Alfred的頭像竟換成性感照。對於換頭像一事，許廷鏗就大呼無奈表示「點解要揀一張咁冇taste既相做profile」！

許廷鏗IG發文表示昨晚帳戶被盜的數小時令他非常擔心！（hui_alfred@IG）

及後許廷鏗的帳戶終於恢復正常，被刪的貼文亦成功取回，可惜他在IGTV上的影片就無法取回。而在短短失去帳戶控制權的數小時內，他的IG追蹤人數竟然多了一千人，不禁令許廷鏗笑言：「係唔係大家鍾意大波妹多啲」！

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其實近年不少藝人的社交平台都曾經被黑客入侵甚至勒索金錢，尤其以IG最為嚴重。身邊很多朋友都曾遭遇帳戶被盜，情況亦相當普遍。究竟當黑客入侵時，有甚麼方法自保或著預防帳戶被盜呢？

👇👇Instagram防被盜兩招自救+如何奪回控制權👇👇

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除了要懂得用兩步驗證，改一個安全性高的密碼亦是最方便又最能保障資料的方法，就算是黑客都難以推算到密碼。所以改密碼一定要滿足到下面四個條件，方能成為好密碼，咁就萬無一失！

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