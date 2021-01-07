Apple 產品很少會有高折扣優惠，買新機可以平數百元已經令果迷非常滿足。今次蘇寧將舉行的直播限時優惠（2021年1月7日／晚上8時開始），竟然有 iPhone 12 Mini﹑MacBook Air 13吋﹑MacBook Pro 13吋搶購優惠，MacBook Pro最高更減超過$2,000。 不過數量有限，而且優惠碼只限在直播期間發出，所以想入手的話，就要點下圖放大揀定目標和睇定活動玩法。

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直播日期：2021年1月7日

直播時間：晚上8點

直播平台：Suning 蘇寧 Facebook

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iPhone 13 傳聞｜終於告別 2020，踏入 2021 年很多科技迷都馬上放眼新一年的產品，當中的焦點之一，必定離不開 iPhone 13 系列。包括很多果迷期待已久的 120Hz 螢幕，以及想 Apple 再次為 iPhone 加入的 Touch ID 等，以下筆者將會整合近期 iPhone 13／iPhone 13 Pro 的 11 大傳聞。

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