作為 Samsung 本年旗艦機款，Galaxy S21 Ultra 不單擁有更全面攝影表現，同時亦首度加入 Note 系列招牌的 S Pen 筆控功能。較早前有疑似原廠 S Pen 配件跟專屬機套的 CAD 設計圖曝光，可看到揭蓋式機套內側加入 S Pen 筆插位。

由德國媒體流出一系列疑似 S21 Ultra 配件 CAD 機圖可以看到。這款加入 S Pen 筆插的機套，應為型號 Smart View Flip Cover 系列的 S Pen 專屬版本。其採用揭蓋式設計，機面保留透明位供螢幕作 Always On 顯示，機身左方揭蓋內側位置，加入了能插入 S Pen 的筆插設計，方便收藏筆身及讓手機為其作無線充電。

除了專屬機套外，外媒亦展示了 S21 Ultra 版本的 S Pen 筆身圖片，其外型跟去年推出的 Tab S7 系列配備的 S Pen 頗為相近，據透露新版 S Pen 與 Note 20 配備的 S Pen 相近，主要分別為未加入方便從機身筆槽拔出的彈弓位。

S21 Ultra 版本 S Pen 將保留藍牙傳輸、螺陀儀跟速度感應器，方便作 Air Command 指令及手勢操作；有消息指其歐版獨立零售價將為 40 歐元（約港幣 $380），同時亦頗有機會提供 S Pen 連專屬機套的同綑配件組合發售。

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