Nokia手機中Bug過年後不能開相機？官方3步解決問題方法！踏入2021年，Nokia部份手機款式竟然出現如有如廿年前發生「千年蟲」Bug事件，竟然一過新年後就不能啟動相機，究竟發生什麼事？有什麼解決方法？

Nokia手機一踏入2021年，旗下部份手機竟然爆嚴重相機問題，香港、台灣不少用家都中招，一過2020年12月30後，相機app竟然開不到或不斷閃退，難道Nokia手機可以擋子彈，但抵擋不到千年蟲bug？

官方早前就確認了部份Nokia手機型號發生了相機問題，暫時未有完全解決方法，但可以作一些設定暫時解決問題。想完全解決問題的方法，只有等待Nokia官方推出軟體更新才可。

一踏入2021年，Nokia部份手機就發生嚴重相機bug。（林勇攝）

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