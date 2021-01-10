消委會空氣清新機／空氣淨化機12部評測｜踏入嚴冬時節，又是流感高峰期、家居塵蟎為患、呼吸道／氣管過敏症易發作的日子，市民格外注重家中空氣質素，空氣清新機被認為能改善情況，但功能和技術五花八門，應該點揀？如果你有意添置，不如參考消委會早前為12部空氣清新機／空氣淨化機作過濾效能測試的結果。

香港時有空氣污染惡劣問題，不少市民都以空氣清新機改善家居環境的空氣質素，防止疾病。但空氣清新機牌子多，功能和技術五花八門，應該點揀？消委會早前測試了12款空氣清新機，售價由$1,099至$7,080，包括安全程度、空氣淨化速度、能源效率、寧靜程度及使用方便程度等。即睇：

👇👇👇消委會12款空氣清新機過濾淨化效能評測！點圖放大睇安全程度+空氣淨化速度+能源效率+寧靜程度+使用方便程度各項測試評分！👇👇👇

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消委會是次測試發現各機款於去除香煙煙霧、塵埃及花粉的速度頗為參差，去除甲醛的速度尤其懸殊，當中兩款整體表現突出，而一款約$1,100的機款的空氣淨化速度以至整體表現更勝兩款5千多元的機款。此外，亦推算了各測試型號買機及更換過濾器的大約累積支出。即睇：

👇👇👇即睇消委會12款、共3個應用範圍級別空氣清新機過濾淨化效能測試報告！點圖放大睇安全程度+空氣淨化速度+能源效率+寧靜程度多項評分標準拆解！👇👇👇

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香港醫學會成員梁子超醫生表示，用家不應完全依賴空氣清新機而忽略家居衛生和控制污染源頭。面對細菌和病毒，日常的家居環境清潔反而更加重要，空氣清新機應作輔助角色，其他日常生活習慣不能忽略。

梁子超醫生及衛生署分析空氣清新機的限制，以及市民日常除了開機淨化、正確地擺放機體於有用的位置外，還可以做以下7項輔助措施：

👇👇👇【相關圖輯】香港醫學會+衛生署分析空氣清新機的淨化限制！點圖放大睇空氣清新機7個使用建議！👇👇👇

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資料來源：網上《選擇》月刊（503期｜2018年9月號）、消委會

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同場加映👍：消委會13款無線吸塵機評測

無線手提式吸塵機成為家居清潔的好幫手，直接從充電座拿下來就可以開始吸塵，功能﹑外型都越來越吸引，放在家中當眼位置也不失禮。

各個家電品牌都推出無線手提式吸塵機，甚至同一品牌也有多個型號，又應該如果選擇呢？（香港01美術部製圖）

不過在各個家電品牌都推出無線手提式吸塵機，甚至同一品牌也有多個型號，又應該如果選擇呢？筆者幫大家精選了 15 款無線手提式吸塵機，以及選購前應要留意的 8 大關鍵字。

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