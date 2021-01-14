消委會｜電子門鎖的技術越趨成熟，而且使用方便，無需帶鎖匙就可以用指紋﹑密碼等開門回家。不過消委會最新的《選擇》月刊531期指出，收到數個有關電子門鎖的投訴個案，發現電子門鎖就算在保養期內發生故障，用家也未必能享有免費的維修服務，甚至要支付過千的維修費。

👇👇消委會跟進 3 宗電子門鎖投訴個案 保養期內都要自費維修？👇👇

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智能門鎖｜選購前必識5大功能、12大熱賣款式介紹、消委會6大貼士

同場加映：消委會14款藍牙喇叭評測 $1000買到靚音質 哪款Marshall最抵玩?

消委會｜藍牙喇叭逐漸成為每個家庭必備的數碼產品之一，而且成為入伙或節日禮物的固定成員之一。市面上較常見的藍牙喇叭，價錢由 $200元有找，高至超過$3000 元都有，到底價格範圍這麼大這如果選擇呢？消委會早前為14款藍牙喇叭做測試，大家送禮自用都可以參考以下測試結果。

👇👇消委會測試14款藍牙喇叭 Marshall三款喇叭皆有出色整體表現（以得分倒序排列）👇👇

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