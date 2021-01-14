消委會貼士、12款智能門鎖Smart Doorlock選購指南｜不少人都考慮想更換智能門鎖，因可毋須再帶沉重的鎖匙出街，用指紋、密碼或八達通卡就可以開門，又可以簡單連接簡能家居系統。不過究竟如何選購好？最近消委會就作出一些選購、使用上的貼士，記者亦在坊間找來多款不同的熱門的智能門鎖，為大家作選購前必要認識的5個功能，以及12款熱賣款式介紹。

坊間智能門鎖（Smart Doorlock）款式很多，花多眼亂，就算看了消委會的貼士都未必知道不同款式智能門鎖的功能分別。今次記者就走坊不同的門鎖專門店，找來多款熱門的智能門鎖外，更為大家講解5個購買前必要知道的功能分別。

智能門匙款式之多，想購買適合自己的款式就一定要做足功課才好。（林勇攝）

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同場加映：消委會因應有人購買智能門鎖後發生不同問題投訴後，作出6大選購及使用上的貼士。立刻睇！👇👇

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同場加映：消委會14款藍牙喇叭評測 $1000買到靚音質 哪款Marshall最抵玩?

消委會｜藍牙喇叭逐漸成為每個家庭必備的數碼產品之一，而且成為入伙或節日禮物的固定成員之一。市面上較常見的藍牙喇叭，價錢由 $200元有找，高至超過$3000 元都有，到底價格範圍這麼大這如果選擇呢？消委會早前為14款藍牙喇叭做測試，大家送禮自用都可以參考以下測試結果。

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想知 DXOMARK 為 14 款無線喇叭的評分結果？即睇：消委會14款藍牙喇叭評測 $1000買到靚音質 哪款Marshall最抵玩?