【數碼產品優惠】農曆新年來到，很多人都會送舊迎新，為自己或家居添置新氣象，今次記者找來蘇寧／The Club Shopping 的網店優惠，包括 Macbook Pro﹑電視﹑耳機等數碼產品。 同時，中原佐敦店正舉行陳列優惠，iPhone 11 四千有找﹑iPad 7 不用兩千，有興趣可以放大下圖了解有什麼抵買產品。

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同場加映：消委會揭手遊商5招吸金術 《叫我官老爺》做VIP最貴課金480萬

手機遊戲是近年遊戲業界的新潮流，遊戲方便性吸引不少玩家遊玩，卻也令玩家課金成癮的情況日趨嚴重。消委會實測下載及體驗11款免費手機遊戲，包括「PUBG」、「傳說對決」、「原神」等，分析其推銷課金手法，發現大部分遊戲商都會無孔不入地引誘玩家持續課金，令玩家容易墮入消費陷阱，情況令人擔憂。

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