【Samsung Galaxy S21／S21+／S21 Ultra 發表】今年 Samsung 將旗艦機的發布周期大幅提前，在 2021 年 1 月中已經舉行了首場的 Unpacked 發布會，為我們帶來旗下傳聞已久的 Galaxy S21 系列以及新耳機 Galaxy Buds Pro。

Samsung Galaxy S21 系列發布懶人包、3 分鐘盡覽 10 大升級位

Galaxy S21 系列三機的屏幕尺寸差異相當細，左起為 6.2 吋屏幕的 S21、6.7 吋屏幕的 S21+ 以及 6.8 吋屏幕的 S21 Ultra（蔡浩騰 攝）

今代 Galaxy S21 系列在設計語言上又試大改，連同新加入的硬件、功能，予人煥然一新的感覺；早前《香港01》科技玩物頻道的記者就率先試玩了 Samsung 今次發表的新作，以下就先為大家來 Galaxy S21 系列 10 個值得留意的升級位👇👇👇

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Samsung Galaxy S21 系列香港售價及上市優惠

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