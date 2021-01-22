撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-01-22 10:00

三星發佈了Samsung Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G和Galaxy S21 Ultra 5G三款新機。和往年一樣，最新的Galaxy S系列手機繼續在影像能力上有所突破。

近兩年手機視頻錄製的大力投入也在三星Galaxy S21 5G系列中有所體現。尤其是內置的「導演視角」，更是把手機視頻錄製從簡簡單單的日常記錄拓展到了微電影拍攝領域。就像激勵手機相機發展的短視頻熱潮一樣，微電影也會是手機影像發展的催化劑之一。

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01 從電影到微電影，科技扮演了什麼角色

在電影行業的初期，能夠拍攝連續畫面的電影錄像機還不存在。那時的電影還是由投影儀把內部的「幻燈片」以靜態形式逐一播放而呈現的效果。直到19世紀80年代，能夠記錄動態影像的膠片攝影機才大量出現，電影業也進入了快速發展階段。世界上第一部具有商業意義，並公開放映的電影就在1895年巴黎皮欣大道，格拉咖啡館的地下室放映的。

來到20世紀20年代和30年代，聲音錄製和彩色電影技術迎來突破。1990年到2000年初期，數字電影誕生。隨後，由非膠片錄像機和數字化手段打造的電影逐漸成為主流。

從靜止到動態，從無聲到有聲，從黑白到多彩，依靠錄像技術的發展推動，電影作為極具表現力的藝術形式和娛樂載體，已經成為了幾乎每個人生活中必不可少的一部分。

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在數字化電影產業的繁榮時期，「微電影」誕生了。相比於傳統意義上的電影大片，微電影時長更短、情節更為緊湊，拍攝周期和成本投入也比商業大片低得多。微電影的低門檻帶動了更多人的創作熱情。不只是專業電影從業者，準備畢業作品的學生、對藝術有追求的普通人也能利用非專業設備完成創作。

雖然微電影的誕生已經有了長達16年的歷史，但在如今這個「全民xx」的人人參與、人人創作、人人展示時代，相比傳統電影門檻更低的微電影，似乎又將迎來自己的第二春。就像短視頻火爆和手機拍攝發展的相互成就一樣，最新的手機影像技術也能成為微電影發展歷程的重要一環。

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02 拍攝微電影，需要什麼樣的手機

正式亮相的三星Galaxy S21 5G系列就是手機旗艦影像能力的最新展示，讓手機也有了拍出電影級畫面的能力。三星Galaxy S21 5G和S21+ 5G具備了前置1000萬像素鏡頭，以及1200萬像素主攝+1200萬像素超廣角+6400萬像素長焦的後置相機組合。

系列的「超大杯」三星Galaxy S21 Ultra 5G的配置更加豪華，前置鏡頭有着4000萬高像素，後置鏡頭數量則來到了主攝+超廣角+雙長焦的四顆。其中主攝的大底傳感器讓像素達到了1.08億之多。兩個長焦鏡頭分別可以實現3倍和10倍光學變焦，為視頻創作提供了多種不同視野。

三星Galaxy S21 5G系列內置的「導演視角」就完美利用了鏡頭數量和驍龍888所提供的強大算力。錄製視頻時，用戶可以在屏幕上同時看到前置鏡頭、後置主攝、後置超廣角和後置長焦四個錄製畫面，像導演一樣縱覽全局，隨時切換到合適的畫面。其中前置鏡頭還能幫助用戶在後置鏡頭拍攝的同時記錄自己的表情，非常適合vlog創作。

Samsung Galaxy S21 5G系列內置的「導演視角」（Samsung）

用手機拍微電影的意義就是降低門檻，所以要是能省去在穩定器上的額外開銷就再好不過了。三星Galaxy S21 5G系列正好就具備了「超級穩定模式」，再結合智能優化的視頻幀率，能讓用戶在晃動情況下儘量錄製出平穩順滑的畫面。

說到幀率，就不得不提電影那神奇般的「24幀」。由於人眼習慣了24幀在院線大片的視覺效果，24幀視頻就會天生具備一種獨特的「大片質感」。三星Galaxy S21 5G系列對24幀的支持就是微電影拍攝者最得力的助手之一。而且，Galaxy S21 5G系列的24幀錄製是在8K分辨率下實現的。8K分辨率已經超越了當今最新電影大片的分辨率，讓手機影像也有了從「追逐者」變成「開創者」的機會。

系列之中的頂配型號三星Galaxy S21 Ultra 5G的前置鏡頭錄像分辨率達到了4K級別，同時還能實現60幀的幀率，進一步加強了該機的視頻錄製能力。

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03 從短視頻到微電影，手機影像繼續前進

單獨來說，科技與藝術都有獨立的存在意義和運作方式。但這並不能妨礙兩者的相互影響、相互推動。2000多年前觀看皮影戲的男女老少們，也許能理解某些現代電影的優秀劇情，但一定想不到未來的我們能享受如此震撼的視覺和聽覺效果。但話說回來，如果沒有藝術上的精益求精，單靠先進的拍攝技術，我們也拍不出優秀的作品。

所以，微電影也好，個人視頻作品也罷，都離不開藝術與科技中的任意一環。三星Galaxy S21 5G系列的視頻拍攝能力，給予了廣大內容創作者足夠強大和足夠便利的科技裝備，再加上一些創意和藝術手法，每個人都能成為自己的導演。

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