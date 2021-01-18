iPhone下一代不是13而是iPhone12S？拆解蘋果用「S」命名的玄機

多家媒體報道蘋果下代iPhone並非像此前命名的那樣為iPhone 13，而是iPhone12S。不得不說，如果把iPhone 12S和iPhone 13這兩個型號放在一起，不知為何明顯能感覺到iPhone 12S有更熟悉的感覺，蘋果如此命名又將透露出什麼樣的信息呢？

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而想到13這個數字，其實最直接的可能就是遵循了西方文化對於數字13的忌諱。就好像高通非常討巧的把新一代旗艦平台命名為888那樣，誰說這些國際科技巨頭在數字上百無禁忌呢？即使這些大公司不忌諱，那麼用戶也會在意的，還是要尊重用戶的習慣。

其實蘋果iPhone歷史上也不是第一次跳過數字，比如迄今就沒有iPhone 9，而是直接跳到了iPhone X。雖然正確的說法是發佈iPhone X的2017年剛好是iPhone產品被發明的10周年，X在表示的是數字10。但也有一種說法，iPhone跳過9是因為「第九詛咒」。

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西方文化對於數字13太過忌諱

好吧，這就有些扯遠了，這些都是玄學了。不過由此來看，下一代iPhone或被命名iPhone 12S也是一個大概率的事件。因為從技術上來看，或許命名iPhone 12S比命名iPhone 13更為貼切。因為下一代iPhone同樣是基於5nm增強工藝，更像是iPhone 12的進化版。

其實過去半導體晶片產業大多遵循這Tick-Tiok的策略，也就是「工藝年-構架年」的切換，或者說一代工藝衍生兩代架構。遠的不說，比如幾乎7nm蘋果研發出了iPhone Xs的A12晶片，以及下一代iPhone 11的A13晶片，且A13的晶體管密度和性能都要進一步優化。

那麼對於蘋果下一代iPhone如果命名iPhone 12S的話，那麼又意味着什麼呢？或許對於iPhone而言，將會重新回到按部就班的穩步升級。因為無論怎麼說，iPhone 12提供了5G的支持，屬於跨時代的升級，而下一代就沒有這麼多所謂的創新和突破了。

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同為5nm的A15晶片註定只是「升級版」

而且到了「S」字輩兒的產品是，他們一般都會在中國市場大賣，比如當初在中國打開局面的iPhone 4S，以及後來幾乎人手一個的iPhone 5S，再到後來達到巔峰的iPhone 6S/Plus系列。回顧國內市場的歷代iPhone，但凡帶S的都是成熟、走量、經典型號！

而且再來看這些昔日的經典，完全是因為4G時代的切入而持續旺了三年。如今到了5G時代方興未艾，也就是說至少未來三年的iPhone都依託5G換機潮的紅利而確保熱銷。如果進行對比的話，未來的iPhone 12S其定位就跟昔日iPhone 6S/plus系列相當。

故此小編大膽預測，蘋果下一代iPhone 12S，必火無疑，必成經典！

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