【Galaxy S21／S21+／S21 Ultra拍攝功能】Samsung 在稍早前正式在 2021 年首個 Unpacked 發布會中帶來了今年首個旗艦手機系列。從整體上觀察，S21 系列三部新作在硬件上的變動其實不多，除了設計上改用全新的物料與線條之外，最大補強的相信要數其拍攝功能。

Samsung Galaxy S21 系列三機拍攝規格

今次發表的 Galaxy S21 系列當中，較低階的 Galaxy S21 及 S21+ 不單外型上十分相似，就連拍攝鏡頭規格都基本一樣，而 S21 Ultra 則承接住上年度 S20 Ultra 的強勁硬件，加入四個鏡頭，其中兩個更是不同倍數的光學變焦鏡頭👇👇👇

Samsung Galaxy S21 系列實機速試 6 大拍攝新功能

在 Samsung 發表 Galaxy S21 系列前，我們就率先短暫試玩過幾部新機，並體驗了其嶄新的拍攝功能，其中新增的高清拍攝以及 Zoom Lock 功能等，都有助用戶在高強拍攝硬件的基礎下，將 S21 系列的拍攝輸出質素提升👇👇👇

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