Samsung S21／S21+／S21 Ultra性價比誰最高？8類用家選購建議

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-01-22 11:01

S21／S21+／S21 Ultra邊部最抵玩？8類用家選購建議！Samsung 2021年頭一口氣推出三款旗艦S21系列手機，三款手機各有賣點，如果想換機的準買家究竟如何選擇好？記者就為大家將三款S21系列手機規格逐一對比，以及為8類準買家作出選購建議。

Samsung Galaxy S21／S21+／S21 Ultra將於1月29日正式推出，科技玩物記者已為大家詳盡實測各機有何特點，但如果仍未想到究竟揀哪一台款式。下文就作三機規格比併，以及為8類準買家作出選購建議。

三款S21各有特色，究竟如何選擇？（林勇攝）

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同場加映：S21 Ultra評測！Samsung 2021年旗艦手機Galaxy S21 Ultra實機上手實測，無論性能、鏡頭都比上代S20 Ultra、Note20 Ultra，甚至同系S21／S21+更為出色。立刻數數

👇👇Samsung Galaxy S21 Ultra必買8個理由，與S20 Ultra、Note20 Ultra對比👇👇

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同場加映：今代 Galaxy S21 系列在設計語言上又試大改，連同新加入的硬件、功能，予人煥然一新的感覺；早前《香港01》科技玩物頻道的記者就率先試玩了 Samsung 今次發表的新作，以下就先為大家來 Galaxy S21 系列 10 個值得留意的升級位

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同場加映：消委會近日發表60款4G和5G電話的測試結果，想買新手機的人，就要留意報告評分再決定！

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