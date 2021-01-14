S21實測｜Samsung Galaxy S21／S21+／S21 Ultra機身細節對比圖輯

S21實測｜Samsung Unpacked 2021發布會中，今年旗艦手機Galaxy S21／S21+／S21 Ultra 5G，三款不同賣點的S21系列終於正式推出。發布會同時，香港01科技玩物記者已提早實機上手試玩，為大家分享新機的特別新功能以及值得入手的賣點。下文先為大家分享3款手機的機身實機外表，看看新機外型會否合自己口味。

Samsung Galaxy S21、S21+及S21 Ultra的機身設計雖然遠看有點相像，可是近睇其中有不少分別，如機身物料、鏡頭模組等。在分享上手試用感前，先看看每款S21系列作的機身細節。

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單看三款同樣是「黑色」的機身，因為機背物料不同，中間S21+及右方S21 Ultra因為用上強化玻璃機底，程現出不同色感。（林勇攝）

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同場加映：Galaxy S21 系列在設計語言上又試大改，連同新加入的硬件、功能，予人煥然一新的感覺；早前《香港01》科技玩物頻道的記者就率先試玩了 Samsung 今次發表的新作。

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