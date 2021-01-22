撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-01-22 19:28

又一單因網購不明來歷的電器而壤成家居意外！一名女子日前懷疑因不當使用在網購非本地氣體熱水爐，在家中洗澡時暈倒，送院後證實一氧化碳中毒。其實早前消委會就測試了市面上20款氣體熱水爐，更教市民使用熱水爐時要注意的地方及選購貼士。不想再發生類似意外，就要留意了！

衞生防護中心近日接獲一宗懷疑因不當使用氣體熱水爐的中毒個案。涉事的27歲女子當時正在洗澡，約半小時後被發現在浴室暈倒。經調查後發現，懷疑與該女子在網上購買非本地認證的熱水爐有關。事發時浴室的抽氣扇剛好損壞了，兼且浴室門窗全關，相信是因為浴室的一氧化碳水平上升，令女子吸引過量一氧化碳後不省人事。

大部分香港人在浴室都會安裝氣體熱水爐。（消委會資料圖片）

洗澡時應保持室內通風

事發時浴室因為沒有抽氣系統，又沒有開門窗，導致在密封環境下一氧化碳水平上升。一氧化碳是無色、無味、無臭的氣體，即使吸入大量一氧化碳也會不自知。輕則造成頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；重則會令視覺受損、協調紊亂、失去知覺、腦部受損甚至死亡。

衞生署就提醒，使用氣體熱水爐洗澡時緊記要保持室內有良好的通風系統，如果發現使用氣體煤氣爐後有一氧化碳中毒的症狀，應該儘快求醫。

找註冊氣體裝置技工安裝熱水爐

消委會就曾提醒市民，在安裝、更換或維修氣體工具時，必須找合資格的技工進行，並需要每18個月進行定期檢查，確保安全使用。

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消委會近日對市面上20款氣體熱水爐評測，以熱水爐安全、熱效率及熱水輸出做測試，結果發現在相同燃氣類別及聲稱熱水流量的樣本中，價錢最平和最貴的熱水爐竟然相差一倍！不過無論價錢如何，最重要全部都附有機電署的「GU」安全標誌，咁先用得安心！即睇消委會評測邊個最好最抵買！

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又到新年，不少人都會換新手機迎新年。適逢5G服務已經啟用一段時間，相信會有更多人打算換新5G手機。消委會近日發表60款4G和5G電話的測試結果，想買新手機的人，就要留意報告評分再決定！

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