撰文： 黃正軒 最後更新日期： 2021-01-28 17:40

iPhone SE Plus／iPhone SE 2021最新情報｜Apple去年（2020）推出的IPhone SE第二代是史上最平價的iPhone，被認為經濟實惠性價比不俗，頗受歡迎，不過4.7吋細螢幕就反應兩極，喜愛小巧機身的細芒擁躉雖然受落，但一般用家就覺得今時今日推出智能手機卻如此袖珍已不合時宜。 不過期待新一代iPhone SE變大芒的朋友有好消息，根據Twitter用戶Apple Lab（Twitter@aaple_lab）最新洩密，Apple極有可能於今年下半年發布iPhone SE Plus，螢幕尺寸或擴大至6.1吋，更有可能是像iPhone XR般全螢幕。

👇👇👇iPhone SE Plus玩全螢幕卻有Touch ID？點圖放大即睇iPhone SE Plus八大傳聞+超大量高清渲染圖！👇👇👇

+ 28 + 28 + 28

資料來源：Apple Lab（Twitter@aaple_lab） 、SvetApple、MacRumors

同場加映👍：iPhone 11/XR平近千勁抵玩？

Apple iPhone 12／12 mini／12 Pro及12 Pro Max發布後，隨即將iPhone XR及iPhone 11減價，最多減幅度900元，不過減價是否代表最抵買？下文為大家分析現時最抵買是哪一台iPhone？

Apple iPhone 12／12 mini／12 Pro及12 Pro Max發布後，隨即將iPhone XR及iPhone 11減價，最多減幅度900元，不過減價是否代表最抵買？（香港01美術部製圖）

Apple每年慣例，推出新iPhone後隨即將舊iPhone減價，以打入門市場。不過去年推出iPhone SE（第2代）之後，就算iPhone 11或XR減價，都未能動搖最平iPhone的地位。不過論CP值，其中一款舊iPhone比SE的性價比更高，值得還用iPhone 6s、7或以前的用家升級換機。

👇👇👇iPhone 11及XR究竟減了多少？下圖文詳盡規格、售價對比，以及3個重點分析，哪一台現在最抵買👇👇👇

以上只是部份報價！想睇CP值分析，請繼續瀏覽完整全文👉👉👉iPhone 11/XR減價900元值得入手？與iPhone 12/SE比哪款CP值高？