Apple iPhone 12／12 mini／12 Pro及12 Pro Max發布後，隨即將iPhone XR及iPhone 11減價，最多減幅度900元，不過減價是否代表最抵買？下文為大家分析現時最抵買是哪一台iPhone？

Apple每年慣例，推出新iPhone後隨即將舊iPhone減價，以打入門市場。不過去年推出iPhone SE（第2代）之後，就算iPhone 11或XR減價，都未能動搖最平iPhone的地位。不過論CP值，其中一款舊iPhone比SE的性價比更高，值得還用iPhone 6s、7或以前的用家升級換機。

iPhone 12推出，舊款iPhone 11及XR隨即減價。（Apple）

👇👇iPhone 11及XR究竟減了多少？下圖文詳盡規格、售價對比，以及3個重點分析，哪一台現在最抵買👇👇

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同場加映：究竟今次的發布會重點有多少？即睇以下為大家準備的 Apple iPhone 12 發布會懶人包！

👇👇2 分鐘速睇 iPhone 12 系列 4 機發布重點👇👇

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iPhone 12 系列售價及上市日期

今次發表的 iPhone 12 系列相當特別，4 部新機將會分成兩批發售：

究竟今次HomePod mini加入了什麼新賣點？售價以及推出日期？留意下圖文詳盡解說。

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