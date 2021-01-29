撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-01-29 16:45

Apple 23款翻新機推介 MacBook Air 2020款$6400有找｜#1月更新新一年想送舊迎新，年28 當日就不可偷懶。一想到打掃家居，可能不少人已經非常頭腦，但其實揀好適合的工具，大掃除也不是想像中的困難。豐澤就推出網店限定的吸塵機優惠，Dyson﹑Miele﹑Bosch等品牌都有減價，提前準備好工具，年28就能輕鬆一點。

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年28全屋大掃除動輒要花全日才完成，吸塵機能大大減輕打掃的工夫，不過用完吸塵機後，很多人都忘記原來要為吸塵機清潔。點下圖放大睇，5招清潔吸塵機的方法，更可以維持吸塵機的吸力和對抗異味。

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同場加映：Apple 23款翻新機推介 MacBook Air 2020款$6400有找｜#1月更新

Apple 翻新機｜Apple 產品甚少減價，想擁有 Apple 新款產品，但又覺得價格太高怎麼辦？其實 Apple 官方不時會推出翻新產品，雖然是翻新，但全部經由 Apple 原廠檢驗測試，以及更換不通過測試的零件。Apple 認證的翻新產品，相信可一次過滿足你想平買 Apple 產品，同時較有保障的慾望。

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