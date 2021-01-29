撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-01-29 19:13

內地短影音社交應用程式「抖音」深受歡迎，不少想開拓內地市場的香港藝人都會玩抖音吸人氣。日前，天王劉德華就開了個人抖音帳號，更加做出帥氣示範，拍片重現電影《無間道》的經典場面，隨即吸逾4000萬粉絲追蹤關注，人氣爆燈！不過抖音非人人啱玩，有7位香港藝人曾玩抖音玩到出事，叫網民看得尷尬！

天王劉德華多年來只用官方網站「華仔天地」來分享個人動態。（「華仔天地」網站畫面）

現年59歲的天王劉德華，從未有過Facebook、Instagram等等社交平台的帳號，只利用官方網站「華仔天地」來分享個人動態。想不到近日他竟開了抖音帳號，而且連發3條短片，更即興演出電影《天下無賊》王薄、《三國之見龍卸甲》趙雲角色，做出帥氣示範！

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內地抖音App深受年青人歡迎，只要配合效果、濾鏡及歌曲，就可輕鬆地表演唱歌、跳舞或是說笑話，就能拍成15秒的有趣短片。然而，抖音影片內容好容易變做作，絕非每個人都能駕馭，掌握不好的話，隨時讓網民看得尷尬！過去不少香港藝人因為玩抖音而紛紛出事！

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同場加映：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開

香港網絡紅人（KOL）既貼地又有高人氣的影響力，自必然吸引廣告商投放資金在他們的Instagram帖文，藉此推廣品牌產品。到底香港一眾IG女神的單個帖文會有多少收入？ 至於姜濤、佘詩曼、李佳芯、張曦雯等香港藝人，他們IG坐擁過數萬位粉絲的追縱，相信藝人們的帖文價值，應該不會比高人氣的Coffee林芊妤、倪晨曦的少吧！

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不少香港藝人的IG擁有過百萬粉絲，相信他們的帖文價值都相對比素人KOL的多。以下有10位近期熱話的香港藝人，不知道他們的帖文最高可以有多少的收入？

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以上只是部分藝人IG POST價值！想知更多？請觀看完整全文：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開