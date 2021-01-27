撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-01-27 17:32

1月新番備受觸目的動畫一定是高人氣的《進擊的巨人 The Final Season》，不過忠粉們期待已久的神作竟然畫風及劇情一一走歪，想不到最終季新出的第7集當中一而再，再而三的令粉絲崩壞，網民也忍不住要惡搞泄憤！

《進擊的巨人 The Final Season》的劇情及作畫都引起一眾網民討論。（《進擊的巨人 The Final Season》動畫截圖）

自從動畫製作團隊由「WIT STUDIO」換成「MAPPA」，不少忠粉都擔心《進擊的巨人 The Final Season》的表現。日前推出的第7集更極具爭議，引起不少網民惡搞表示自己心中不滿，其實最終季主要有8個重點令網民崩壞！（*請注意，以下內容含有劇透！）

👇👇👇👇👇👇《進撃的巨人》最終季8大崩壞點 👇👇👇👇

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《進擊的巨人 The Final Season》調查兵團長大成人後，樣子和身高完全不同，確實有點難認。多年之後，調查兵團中最矮的人仍然是兵長？最高的角色又是誰？

👇👇👇調查兵團成年角色身高一覽👇👇👇

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【1月新番／動畫／動漫／日本動畫／2021年】發生諸多事情的2020年終於過去，一起展望2021年吧！對動漫迷來說新一年最緊要當然是1月新番動畫，以下為《香港01》科技玩物頻道推薦20推必追1月新番作品，當中更有10部作品為香港同部播放。

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