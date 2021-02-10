撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-10 08:00

2021農曆新年換電器｜消委會電器評測總集「家電篇」｜消委會一直為消費者測試不同的家電產品，找來的品牌和型號均是市面上常見，而且測試內容都能對應到用家的使用需要，所以測試報告的參考價值頗高。趁住新年換新電器，以下將一次過整合消委會家電測試結果，如吸塵機﹑抽濕機﹑電磁爐等，好讓正打算入手或更換家電的讀者參考。

吸塵機

在眾多消委會的家電測試中，吸塵機可能是最多人留意的一類。近年無線吸塵機的款式和功能越來越多，外型更設計成可以當成擺設般，所以深得很多家庭喜愛。消委會的測試中，Dyson V11 Absolute 的表現最佳，但也有不少價格便宜很多的款式，評分亦相當不俗。

👇👇消委會測試 13 款無線手提式吸塵機 從吸力﹑續航力等方便評分👇👇

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👇👇吸塵機選購時 必睇8大關鍵字👇👇

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抽濕機

因香港的潮濕而覺得困擾的人，應該比比皆是，抽濕機也成為部分家庭長時間運作的電器之一，市面上有空氣淨化抽濕機和傳統抽濕機兩種，不同款式的抽濕量和電費都可以相差近一倍，所以選購前可以先參考消委會的評測結果。

👇👇消委會與機電工程署合作測試市面4款二合一空氣淨化抽濕機（4688元至5980元），以及10款傳統抽濕機（1899元至5480元）。想知道家中那款評分高低，即睇👇👇

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👇👇三大抽濕機類型比併 + 消委會12個選購/使用/保養貼士👇👇

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洗碗碟機

相信不少人都會覺得洗碗費時，好想家中有部洗碗碟機。不過洗碗機的款色十分多，入手前宜先作比較。消委會早前就揀選市面25款座檯式和座地式機型的洗碗碟機評分，發現即使是大牌子，價格貴都不等於質素較佳！

👇👇消委會測評25款洗碗碟機👇👇

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👇👇消委會推介 12個洗碗碟機使用貼士👇👇

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電飯煲

電飯煲是每個家庭都不可或缺的電器，特別是疫情下有更多人開始研究煮食。現在一街都是「食神」／「廚神」的環境下，一部功能齊全的電飯煲更不可少。《香港01》科技玩物頻道記者就調查香港不同地方，合共23款電飯煲的功能介紹及市場格價，再加上消委會11款電飯煲評測報告和選購、使用貼士，好讓大家毋須外出都可以得知不同款式電飯煲的功能及售價分別。

👇👇即睇市面23款 IH磁應電飯煲、微型電腦電飯煲、傳統電子電飯煲功能及市價一覽👇👇

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👇👇消委會11款電飯煲評測報告以及多項選購、使用貼士👇👇

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氣體熱水爐

早前曾發生因網購不明來歷的電器而壤成的家居意外！一名女子日前懷疑因不當使用在網購非本地氣體熱水爐，在家中洗澡時暈倒，送院後證實一氧化碳中毒。其實早前消委會就測試了市面上20款氣體熱水爐，更教市民使用熱水爐時要注意的地方及選購貼士。不想再發生類似意外，就要留意了！

👇👇消委會氣體熱水爐高評分11款測試結果！點圖放大即睇《選擇指南》點名爐款各項評分！👇👇

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👇👇消委會教路！用家正確使用及保養家用氣體熱水爐6點建議！👇👇

空氣清新機

疫情爆發後，香港人越來越注重衛生，空氣清新機／空氣淨化機的需求因此提升。不過各種機型的淨化表現差距甚遠，Dyson Pure Cool 又能夠拿到最高評分呢？即時參考消委會早前為12部空氣清新機／空氣淨化機作過濾效能測試的結果。

👇👇消委會12款空氣清新機過濾淨化效能評測！點圖放大睇安全程度+空氣淨化速度+能源效率+寧靜程度+使用方便程度各項測試評分！👇👇

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電熱水煲

電熱水煲看似家庭普通電器，不用太考究品牌、型號，但原來買錯的話會令電費倍升，隨時比冷氣費還貴。消委會曾測試 15 款電熱水煲，當中也有不少達 5 星評分，而筆者也找來 3 款較新型號具大家參考。

👇👇消委會15款電熱水煲評測結果👇👇

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👇👇消委會教路4步清除電熱水煲異味👇👇

浴室寶

冬天入浴室洗澡每次都是挑戰，如果不想邊換衫邊「打冷震」，部分人會安裝浴室寶，取代抽氣扇作浴室暖氣使用。不過浴室寶的安裝和抽氣扇不同，亦較為複雜，而且要按浴室設計選擇合適的浴室寶。想知天花式﹑窗口式等四類浴室寶有什麼分別？放大下圖了解。

👇👇消委會測試10款浴室寶的結果👇👇

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👇👇4類浴室寶有咩分別？買錯分分鐘裝唔到！消委會測試邊類最慳電﹑邊類乾衣效果最好👇👇

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暖風機

夏天要冷氣，冬天就要暖風機，消委會早前評測了15款1500至2500W暖風機，想不到當中有10款獲高分推薦，或可作選購指南。還有好評品牌的目前新款，提供更多參考選擇。

👇👇消委會嚴選10款評測高分暖風機！點圖放大睇各款型號火數功能安全資訊及評分細項！👇👇

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洗衣機

消委會在洗衣機測試中，再一次發現貴的不一定比平的好。在測試的 18 款洗衣機中，竟發現同一品牌，價格便宜一半有多的葉輪式洗衣機，比另一款前置式的評分更高，用家選購洗衣機前可以先參考消委會測試結果。

👇👇消委會 18 款洗衣機測試結果 貴唔一定好？邊款最抵用？👇👇

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👇👇消委會針對三類洗衣機進行6個項目比較 到底那一類最慳電？👇👇

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電磁爐

近年也會使用電磁爐打邊爐，小型單頭款式就夠晒慳地方，靈活方便。早前消委會與機電署合作測試12款電磁爐，竟發現有部份款式售價400元有找，效能卻不俗，性價比算高。

👇👇消委會12款電磁爐測試結果👇👇

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👇👇消委會12款電磁爐安全性深入分析👇👇

同場加映：消委會格價網比較6超市 買金莎/藍罐曲奇邊間最抵？附15款賀禮價

農曆新年將至，當然不少得要準備賀年禮品送禮！每年都要花一筆錢辦年貨，作為一個精明的消費者當然要識得格價。同一產品邊間最平？幾時最抵買？買之前睇消委會嘅「網上格價一覽通」就即刻知道！

👇👇【點圖放大看】消委會《網上格價一覽通》8大必用功能，唔使再捱貴價！👇👇

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